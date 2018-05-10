Почему Андрей Боголюбский на самом деле не выглядел как монгол

Московское государство на начальном этапе своей истории создавалось и расширялось при активном сотрудничестве с ордынскими ханами, поэтому исторический и антропологический вопрос о том, как мог выглядеть исторический деятель далёкого XII века (некоторые историки приписывают монголоидные черты), в некоторых случаях приобретает характер политического.

Происхождение князя

Главным доводом, который позволил советским историкам середины XX века реконструировать внешность великого князя Андрея Боголюбского , таким образом, что представитель варяжской династии Рюриковичей походил больше на типичного представителя азиатских кочевых племён, чем на русского или европейца, стало происхождение его матери.

Дело в том, что матерью князя являлась дочь половецкого хана Аепы Осеневича (или Осеня), названная в разных источниках Асиня или Анна.

В 1108 году великий князь Владимир Мономах с целью заключения мира с половцами женил своего сына Юрия Долгорукого на дочери половецкого предводителя. Долгое время представление о том, что половцы могут быть отнесены только к числу представителей монголоидной расы, было единственным и доминирующим в исторической науке.

Что касается отца Андрея Боголюбского, Юрия Долгорукого, то с ним ситуация достаточно ясна и однозначна, — он яркий представитель рода Рюриковичей, который может быть отнесен к европеоидной расе.

Какими были половцы

По мнению некоторых современных историков, именно половецкое происхождение матери князя Андрея Боголюбского привело к тому, что известный историк Михаил Герасимов в 1940–е годы реконструировал внешний облик правителя, таким образом, что у него были «несомненные элементы монголоидности». Созданная на основании этой реконструкции скульптура князя, фотографию которой принято размещать в учебниках истории, уже прочно вошла в массовое сознание.

В наше время расовая принадлежность и предположительный внешний облик представителей кочевых племен половцев, вызывает споры среди историков. Далеко не все из современных историков готовы однозначно отнести половцев к типичным монголоидам: как и некоторые другие кочевые племена эпохи Средних веков половцы, скорее всего, имели европеоидные облик.

Помимо прочих аргументов, сторонники данной точки зрения, указывают на свидетельства арабского ученого XIV века Аль-Омари, который в своих трудах рассказывает о нетипичной для монголоидов белокурости и рыжих волосах половцев. Также цитируется китайский источник, сообщающий о голубых глазах и рыжеватых волосах представителей этой народности.

Михаил Герасимов, судя по всему, придерживался более традиционного представления об облике этих кочевников. Однако, результаты поздних исследований рисуют перед нами несколько иной облик князя Андрея Боголюбского.

В 2007 году по инициативе Московского Фонда международного сотрудничества им. Юрия Долгорукого эксперты Российского центра судебно-медицинской экспертизы провели повторное обследование останков князя более современными методами.

Реальная внешность Андрея Боголюбского

По итогам этого последнего, на сегодняшний день, исследования внешний облик князя был реконструирован таким образом, что Андрей Боголюбский может быть отнесен к числу типичных представителей среднеевропейского варианта европеоидной расы.

Черты, характерные даже для североевропейского или южноевропейского варианта у князя отсутствуют, а присутствие монголоидных черт лица исключено полностью.

Украины и Среднеевропейский антропологический тип, к которому по данным исследований относится внешность Андрея Боголюбского, наиболее распространен среди населения России Белоруссии , а также среди некоторых народов Европы, в числе которых названы немцы, чехи, славяне.

Для данного типа характерны светлая пигментация кожи и волос, средний рост, прямые или волнистые волосы, прямая спинка носа, средние по пропорциям лицо и нос. Следует отметить, что и Никоновская летопись XVI века приписывает князю следующий облик: «роста был не вельми великого,.. лицом красен, власы кудрявы и краткие носил». Исходя из данных этого исторического источника, Андрей Боголюбский в большей степени походил на своего деда Владимира Мономаха, имевшего схожую внешность, чем на отца Юрия Долгорукого.

Современным исследователям тяжело сказать, имел ли князь типичные для своего антропологического типа светлые волосы, однако следует признать, что в подробном описании облика Андрея Боголюбского, возможность присутствия в его внешности монголоидных черт исключается полностью.

Как мы видим, ряд исторических источников показывают, что у нас нет достоверных данных о том, что половцы на сто процентов были похожи на монгольских кочевников. Несмотря на то, что споры относительно того, к какому расовому типу можно отнести народность половцев не утихнут ещё долго, мы вполне можем допустить, что Андрей Боголюбский мог попросту не перенять основные внешние черты своей матери.