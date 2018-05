Publicis Media обсудит с клиентами и партнерами, что делать здесь и сейчас

Одна из крупнейших коммуникационных групп России и мира Publicis Groupe анонсирует проведение серии деловых мероприятий для своих российских клиентов и партнеров.

После недавно произошедшей глобальной трансформации холдинга группа Publicis Media нарастила значительную экспертизу в новых и перспективных для индустрии направлениях. Основной целью мероприятий станет последовательная презентация продуктов и их интеграция в стремительно меняющийся рынок.

Откроет серию конференция Industry Outlook, которая состоится 15 мая 2018 года. Мероприятие под эгидой Publicis Media является первым масштабным обзором происходящего в отрасли, участие в котором подтвердили топ-менеджеры крупнейших игроков медиа-рынка, таких как: Национальный Рекламный Альянс, Nielsen, РБК , Accenture, IMHO, Google , Viber, Яндекс и другие.

Jeff Chalmers (Джефф Чалмерс), COO Publicis Media

С самого начала финансового кризиса еще не было такого года, когда будущее индустрии было таким туманным, как сейчас. Рыночная конъюнктура заставляет нас экономить, при этом оставаясь максимально требовательными к эффективности. Мы просто обязаны учитывать возможности новых технологий и непрерывно растущего объема данных. В постоянно изменяющемся мире любые предсказания становятся неуместными, но мы должны продолжать пытаться заглядывать в собственное будущее, ибо без четко обозначенной цели и понимания препятствий, с которыми нам, возможно, придется столкнуться, мы этой цели не достигнем. Мы очень надеемся на то, что эта конференция поможет нам осознать, как совместными усилиями мы сможем изменить наше будущее, заставив вызовы работать на достижение бизнес-задач.

Сергей Белоглазов, CEO Publicis Media

В рамках подготовки мы много беседовали с нашими клиентами и партнерами, спрашивая их, что они хотели бы получить от индустриальных конференций. Мы выяснили, что их интересует то, что может быть полезным в этом году. Они не хотят тратить время на набор презентаций про счастливое будущее. Им важно получить результаты здесь и сейчас. И мы постарались соответствовать этому запросу. Надеюсь, что фокус наших конференций в ближайшие месяцы поможет нашим клиентам и партнерам сделать правильный выбор среди многообразия решений, возможностей и опасностей, которыми наполнен 2018 год.

Елена Клименко , Chief Innovation Officer Publicis Media

Если говорить о драматургии, то первая часть конференции будет посвящена экспертному обзору текущего экономического ландшафта и поиску возможных точек роста рынка в настоящих условиях. Мы поговорим о технологических трендах и будущем offline-ритейла, расскажем, как работать с персональными данными в эпоху GDPR. Во второй части наши партнеры расскажут о новых инструментах и технологиях, которые помогут в решении бизнес-задач и построении эффективных коммуникаций с потребителями.

Также в течение года в планы группы входит проведение бизнес-завтраков на различные тематики при участии спикеров Publicis Media и партнеров.

Осенью же состоится конференция The Power of One от Publicis Media & Publicis Communications, подводящая итоги года. На ней холдинг представит свои лучшие технологические наработки, которые будут анонсированы на международной конференции Viva Technology от Publicis Groupe в конце мая 2018 года.