Гасан Мирзоев: Реформа адвокатуры не должна сказаться на качестве юрпомощи

Документ в случае его принятия предусматривает фундаментальные изменения в адвокатуре. Многие защитники выступают категорически против обозначенной в проекте идеи умножить адвокатские ряды за счет юристов, не обладающих соответствующим статусом, — консультантов, сотрудников агентств по оказанию правовой помощи.

В то же время большинство региональных палат, а также Федеральная палата адвокатов считают реформы необходимыми. Чтобы разобраться в существе противоречий, наш корреспондент встретился с президентом Гильдии российских адвокатов, ректором Российской академии адвокатуры и нотариата, доктором юридических наук, профессором Гасаном Мирзоевым

Гасан Борисович, по вашему статусу у вас нет оснований вставать в споре на чью-либо сторону. Объективно оценивая ситуацию, скажите: реформа адвокатуры назрела или это все от лукавого?

Гасан Мирзоев: Развитие рыночных отношений невозможно без надежной защиты прав и свобод граждан и организаций. В связи с этим резко возросла социальная потребность в квалифицированной юридической помощи. В настоящее время, кроме адвокатов, ее оказывает значительное число юридических фирм, бюро, агентств и других структур. Одна лишь адвокатура в ее нынешнем виде не может полностью удовлетворить все запросы, поэтому реформирование нашего сообщества объективно назрело.

Реформа адвокатуры предполагает привлекать к защите юристов, не обладающих адвокатским статусом

Однако такое реформирование не должно ставить под сомнение качество оказания юридической помощи и статус адвоката как квалифицированного специалиста в области правозащиты. Беспокойство моих коллег вызвано тем, что в сферу адвокатуры в ходе реформ могут попасть юристы, чья квалификация и компетентность вызывают большие сомнения, а это не может не отразиться на всей адвокатской деятельности.

Поэтому адвокаты за реформирование, но при весьма и весьма осторожном подходе к преобразованиям.

Адвокатура — это независимая, негосударственная, некоммерческая организация. В законе об адвокатуре указано, что деятельность защитников не является предпринимательской. Но теперь речь идет о «регулировании рынка юридической помощи», а рынка без коммерции не бывает. Что это, неудачное выражение или сферу юридических услуг предполагается перевести на коммерческую основу?

Гасан Мирзоев: Действительно, закон об адвокатуре считает адвокатскую деятельность не предпринимательской. В этом разработчики Концепции видят препятствие к расширению адвокатских образований за счет включения в них коммерческих корпоративных структур. Ведь там адвокат может владеть долями, акциями, принимать участие в распоряжении прибылью между участниками такой коммерческой структуры.

Смысл нововведения в том, чтобы обеспечить осуществление адвокатами функций по защите прав и свобод клиента, а также предоставить возможность использовать такие организационно-правовые формы, которые учитывают современные реалии и запросы различных категорий потенциальных клиентов. В чем тут суть? Сегодняшние палаты и коллегии адвокатов, другие адвокатские образования ориентированы в первую очередь на оказание услуг, связанных с защитой по уголовным делам, а это индивидуальная модель работы с доверителем. Другое дело — работа с бизнес-организациями, которые ориентированы не только на представительство интересов подзащитных в судах, но и на целый комплекс разного рода правовых услуг. Тут требуется коллективная работа.

Адвокаты продолжат оказывать бесплатную юридическую помощь в рамках федерального закона

Такие организации зачастую и обращаются к коммерческим фирмам, оказывающим юридические услуги. А адвокаты, чтобы не упустить этот сегмент рынка, создают параллельные коммерческие организации, но сегодня это запрещено законом.

Перед разработчиками Концепции возникает структурная задача найти такую форму, где основной целью будет не извлечение выгоды, а оказание юридических услуг. Адвокатская деятельность сохранит непредпринимательский характер, но при этом адвокаты смогут создавать также и коммерческие адвокатские образования. Это потребует внесения поправок в закон об адвокатуре.

Как, на ваш взгляд, должна осуществиться реформа адвокатуры?

Гасан Мирзоев: Максимально безболезненно как для адвокатского сообщества, так и для наших граждан. Во-первых, реформирование не должно сказаться на качестве юридической помощи. Во-вторых, адвокаты не облагаются налогом на добавленную стоимость, поскольку они не ведут коммерческую деятельность. Если же в связи с новеллами, вводимыми реформой, адвокат заключает соглашение от имени адвокатского образования, сумма вознаграждения, вероятно, будет признаваться доходом организации, которую представляет данный адвокат. Чтобы стоимость его услуг не росла, разработчики Концепции предлагают внести изменения в Налоговый кодекс, предусматривающие освобождение от налогообложения НДС услуг адвокатских образований.

Кроме того, защитники получат возможность создавать также и коммерческие адвокатские образования

Еще хочу отметить немаловажный момент: новации не коснутся оказания адвокатской помощи для малоимущих граждан. Этот институт ни в коем случае не будет отменен. Адвокаты также продолжат заниматься оказанием бесплатной юридической помощи в рамках федерального закона.

Если я не ошибаюсь, сейчас так называемым адвокатам по назначению платят по 550 рублей за день работы в суде. Представьте, что адвокату надо приехать в суд, а потом добраться домой, в обед что-то перекусить, возможно, придется и заплатить за ночлег, если суд далеко. Из каких средств, за счет работающей жены? Многие говорят, что так жить нельзя, и собираются писать письмо главе государства. Предполагает ли новая Концепция подвижки на этом фронте?

Гасан Мирзоев: Вы задали важный и болезненный для многих адвокатов вопрос. Касается он напрямую справедливости оплаты труда адвоката по назначению органов следствия и суда. Мое мнение — такая оплата не справедлива. Даже об этом говорить не хочу, поскольку проблема очевидна. Письмо главе государства уже написано, с ним можно ознакомиться на сайте Федеральной палаты адвокатов.

В Концепции по этому вопросу напрямую ничего не сказано, хотя есть пассаж об оптимизации оплаты такого труда. Я бы, конечно, на месте разработчиков Концепции выделил бы жирным шрифтом, что следует не только оптимизировать процесс оплаты, но и саму оплату, повысив ее уровень как минимум до 2-3 тысяч рублей. Ничто так не делает престижным труд, как достойная и справедливая зарплата, что сегодня очень актуально для членов адвокатского сообщества.