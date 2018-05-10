В Орле директор фирмы заплатит 43 тысячи за препятствия конкурсному управляющему

Арбитражный суд Орловской области вынес решение о привлечении бывшего руководителя ООО «Орловская пассажирская компания» к административной ответственности по статье «Незаконное воспрепятствование деятельности конкурсного управляющего».

По решению суда назначено административное наказание в виде штрафа в размере 43 тысяч рублей. Решение Арбитражного суда Орловской области вступило в законную силу, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Напомним, ООО «Орловская пассажирская компания» в июле 2017 года была признана банкротом и на предприятии была введена процедура конкурсного производства. По закону полномочия руководителя должника прекращаются с даты решения суда в течение трех дней с даты утверждения конкурсного управляющего он обязан передать бухгалтерскую и другую документацию, печати, штампы и др. ценности конкурсному управляющему.

Руководитель Орловской пассажирской компании данные требования не выполнил. Он не передал управляющему полном объеме необходимые для исполнения возложенных на него обязанностей документы, а также транспортные средства.