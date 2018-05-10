Таджик получил девять лет тюрьмы за лайки и «классы» в соцсетях

Таджикистане суд приговорил к 9,5 годам лишения свободы жителя Вахшского района Хатлонской области Алиджона Шарипова за то, что он нажимал кнопки «Like» и «Класс»» под видеосюжетами с выступлениями лидера запрещенной в стране Партии исламского возрождения Таджикистана (ПИВТ). Об этом сообщает «Радио Озоди» (местная служба «Радио Свобода»).

Вердикт Хатлонского областного суда по уголовному делу Шарипова был вынесен на днях. Источник «Радио Озоди» утверждает, что Шарипов признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 307 («Публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя Республики Таджикистан с использованием средств массовой информации или сети интернет») Уголовного кодекса страны.

По мнению следствия, Шарипов, находясь на заработках в России , постоянно просматривал видеосюжеты о заседаниях политсовета партии в изгнании, видео бесед лидера партии ПИВТ Мухиддина Кабира с бывшим заместителем министра обороны страны Абдухалима Назарзоды . «В знак одобрения [Шарипов] нажимал кнопки „Like“ и „Класс“. Кроме этого, он делился этими видеосюжетами с другими пользователями соцсетей», — сообщил изданию источник.

Шарипов был задержан сотрудниками правоохранительных органов Таджикистана 3 января в родном селе Мехробод Вахшского района. Во время допроса он признался, что часто просматривал видео с Кабири и Назарзодой, но даже не подозревал, что это противозаконно.

Партия исламского возрождения Таджикистана была запрещена в республике постановлением Верховного суда от 29 сентября 2015 года. Во время гражданской войны в Таджикистане ПИВТ входила в состав Объединенной таджикской оппозиции, противостоявшей правительству республики. После подписания в 1997-м соглашения о мире между властями и оппозицией партия была зарегистрирована в Минюсте страны.

Гражданская война в Таджикистане длилась с 1992 по 1997 год. Причинами конфликта стали межклановые и религиозные противоречия, в ходе противостояния погибли около 60 тысяч человек.