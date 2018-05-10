Проект о запрете на ввоз лекарств из США отправили на доработку

Комитет Госдумы считает, что ограничение ввоза лекарственных препаратов и оборудования не должно сказываться на качестве медицинской помощи в России

О заключении комитета Госдумы по охране здоровья сообщил ТАСС

Однако в связи с тем, что российские аналоги зарубежных лекарств часто уступают в качестве, законопроект был отправлен на доработку.

«Следует учитывать, что даже при наличии на рынке РФ аналогов лекарственных препаратов (с одним и тем же международным непатентованным наименованием), которые могут попасть в перечень, воспроизведенные лекарственные препараты не всегда обладают тем же качеством и эффективностью фармакологического воздействия на организм человека, выраженностью побочных реакций по сравнению с оригинальными лекарственными препаратами», — сообщается в заключении Комитета.