Ещё
Галина Карелова поздравила «Парламентскую газету» с 20-летием
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Галина Карелова поздравила «Парламентскую газету» с 20-летием 

Парламентская газета 57 минут назад
Фото: Парламентская газета
Вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова поздравила «Парламентскую газету» с 20-летием со дня выхода первого номера.
«Двадцать лет газета служит настоящим зеркалом парламентской жизни, объективно отражая не только сложные законотворческие процессы, но события и проблемы, которыми живёт страна», — говорится в поздравлении.
«Двадцать лет для газеты — солидный возраст, но благодаря оперативности, актуальности и подлинности информации, свежести взгляда, профессионализму, честности «Парламентская» не стареет, а только накапливает свой капитал — интерес и преданность авторов и читателей, в число которых вхожу и я», — отметила Галина Карелова.
Сенатор выразила изданию особую признательность за конструктивное и постоянное сотрудничество, а также за интерес, который газета проявляет к деятельности социального блока Совета Федерации.
Парламентская газета: последние новости
Лев Лещенко прокомментировал участие Самойловой в «Евровидении» «Почта России» станет акционерным обществом Меркель допустила войну на Ближнем Востоке после конфликта Ирана и Израиля
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне стали жертвами нового вида мошенничества24
Россиян предупредили о социальной революции481
Цена за Крым: суд в Гааге вынес решение1251
Пара поиздевалась над «дедами» гвоздикой с мемориала622
Клейменов больше не будет вести программу «Время»102
Видео
01:22
«Зашел в класс и начал стрелять»
Происшествия
06:30
Лавров обратился к Израилю и Ирану
Политика Статьи
01:13
Победа не для всех: как прошло 9 мая на Украине
В мире Украина
Иранские парламентарии сожгли американский флаг
Ближний Восток Азия
00:45
Медведь выбрался из зоопарка и съел мороженое
Происшествия Общество
00:29
Москвич пырнул соседа ножом из-за парковки
Происшествия Криминал
02:24
Пятикилометровая прогулочная аллея появится на ВДНХ
Новости Москвы
00:57
Москвичам напророчили самую холодную ночь
Общество Новости Москвы
01:03
Разъяренный врач обматерил пациентов
Происшествия Общество
00:09
В московском ТЦ началась эвакуация
Происшествия Катастрофы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение