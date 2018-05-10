Галина Карелова поздравила «Парламентскую газету» с 20-летием

«Двадцать лет газета служит настоящим зеркалом парламентской жизни, объективно отражая не только сложные законотворческие процессы, но события и проблемы, которыми живёт страна», — говорится в поздравлении.

«Двадцать лет для газеты — солидный возраст, но благодаря оперативности, актуальности и подлинности информации, свежести взгляда, профессионализму, честности «Парламентская» не стареет, а только накапливает свой капитал — интерес и преданность авторов и читателей, в число которых вхожу и я», — отметила Галина Карелова.

Сенатор выразила изданию особую признательность за конструктивное и постоянное сотрудничество, а также за интерес, который газета проявляет к деятельности социального блока Совета Федерации.