Губернатор провел заседание о переменах Южного Урала к саммитам ШОС и БРИКС

Борис Дубровский провел совещание с министрами и руководителями правоохранительных структур. «Наша цель — создать комфортную современную городскую среду с развитой инфраструктурой. Привести в порядок то, что уже есть, и сделать город удобным и привлекательным для жителей и гостей саммитов. Пришла пора создать единый современный архитектурный облик города, — сказал Борис Дубровский», — сказал губернатор собравшимся и раздал ряд поручений.

Так, Сергею Шалю поручено в течение месяца разработать и утвердить совместно с региональным оператором капитального ремонта дорожную карту по ремонту фасадов на гостевых маршрутах с применением разработанного дизайн-кода города, а также обустройству придомовых территорий. Утвердить смету с дополнительными затратами из областного бюджета.

Главе города Евгению Тефтелеву поручено составить полный перечень недостроев на гостевых маршрутах, а также объектов, используемых не по назначению. Разработать «дорожную карту» с индивидуальным решением по каждому из них: реконструкция, достраивание, снос. Главе Челябинска также поручено провести окончательную ревизию по скверам и паркам, и представить детальные предложения со сметами по их реконструкции и модернизации.

Вопрос озеленения города губернатор повелел продумать радикально на три года вперед.

Кроме того, центр города предложено полностью освободить от рекламы, а также самодельных и некондиционных вывесок на фасадах. Городской администрации совместно с министерством информационных технологий и связи должны разработать для Челябинска программу «Чистое небо», и избавить город от паутины проводов.

Особо подчеркнул Борис Дубровский проблему недоступности города для инвалидов. Челябинск должен быть городом, где маломобильным людям будет комфортно.

На всех гостевых маршрутах по велению главы региона должны быть приведены в порядок фасады домов. Но, как подчеркнул Борис Дубровский, это должен быть по-настоящему качественный ремонт, который обеспечит долговечность, эстетичный вид и комфорт для жителей.

Также необходимо решить вопрос по местам нестационарной торговли. Вице-губернатору Руслану Гаттарову поручено совместно с Минтрансом РФ приложить усилия в решении вопроса по выделению необходимых средств на строительство и реконструкцию аэропорта;

Заместителю губернатора Сергею Сушкову поручено организовать работу по рекультивации Челябинской городской свалки.

Напомним, дни проведения саммитов в Челябинск прибудут главы 20 государств и 10 глав делегаций. Всего прибудет около 5 тыс. участников, из них 2 тыс. журналистов.

Уже сегодня ведется проектирование и строительство общественно-делового центра, срок сдачи которого запланирован на четвертый квартал 2019 года. Это будет конгресс-холл в 34 этажа, высотой 170 м и общей площадью 110 тысяч кв.м.

Идет строительство конгресс-холл «Таганай — 2020» на улице Труда вблизи с гостиницей «Radisson Blu». Подведены инженерные коммуникации, сейчас идет монтаж перекрытий здания. Будет облагорожена вся прилегающая территория, включая объекты шаговой доступности. Частные инвестиции — более 2 млрд руб.

Обустройство современной набережной вдоль реки Миасс — нового центра притяжения людей — начнется в 2018-2019 гг. Сдача запланирована в конце 2019 года. Работы будут идти в рамках концессионного соглашения. В реконструкцию набережной планируется вложить порядка 1 млрд рублей частных инвестиций. За счет частных инвестиций будет проведена реновация гостиничного фонда.