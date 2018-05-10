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Уроженка Башкирии отравилась газом в испанском отеле
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Уроженка Башкирии отравилась газом в испанском отеле 

ufa1.ru 58 минут назад
31-летняя уроженка Илишевского района Башкирии Гульнур Киямова трагически погибла в отеле испанского городка Альмерия. Как рассказали родственники, в отеле «Рокетас-де-Мар», где жила Гульнур произошла утечка газа. По предварительной версии близких, ЧП случилось из-за неисправности отопительного оборудования.
Как только постояльцы услышали запах, тут же вызвали спасателей, которые эвакуировали 80 человек, а нашу соотечественницу спасти не удалось.
— Рука не поднимается такое писать…Но в нашей семье произошло большое горе. Наша Гульнурка как так? — написала в соцсетях сестра погибшей.
Родные пытаются перевезти тело Гульнур на родину, однако страховка покрывает лишь часть расходов на транспортировку. Близкие уже обратились в консульство, но пока помощь не оказана.
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