Уроженка Башкирии отравилась газом в испанском отеле

31-летняя уроженка Илишевского района Башкирии Гульнур Киямова трагически погибла в отеле испанского городка Альмерия . Как рассказали родственники, в отеле «Рокетас-де-Мар», где жила Гульнур произошла утечка газа. По предварительной версии близких, ЧП случилось из-за неисправности отопительного оборудования.

Как только постояльцы услышали запах, тут же вызвали спасателей, которые эвакуировали 80 человек, а нашу соотечественницу спасти не удалось.

— Рука не поднимается такое писать…Но в нашей семье произошло большое горе. Наша Гульнурка как так? — написала в соцсетях сестра погибшей.

Родные пытаются перевезти тело Гульнур на родину, однако страховка покрывает лишь часть расходов на транспортировку. Близкие уже обратились в консульство, но пока помощь не оказана.