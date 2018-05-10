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Компания «Арси групп» организовала масштабный праздник в День Победы (видео)
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Компания «Арси групп» организовала масштабный праздник в День Победы (видео) 

Mirmol.ru 2 часа назад
Фото: Mirmol.ru
Компания «Арси групп» организовала масштабный праздник в День Победы (видео) Воздушный шар высотой 25 метров с огромным баннером с поздравительным текстом для всех ветеранов Великой Отечественной стал необычной составляющей празднования Дня Победы в Каспийске.
Помимо воздушной части, организаторы мероприятия компания «Арси групп» воспроизвела необычную атмосферу 40-х годов — играла музыка военных лет в исполнении военно-духового оркестра и были накрыты столы в лучших традициях военно-полевой кухни, где главным блюдом стала — солдатская каша.
В мероприятии приняло участие более 500 человек. Для детей также был организован конкурс рисунков. За неделю до 9 мая ученики школы №1 подготовили рисунки на тему войны, которые также были представлены на прошедшем праздновании Дня Победы. Авторы лучших работ получили подарки.
«Отмечать День Победы с таким размахом — наша обязанность. Это нужно, для того, чтобы почтить память павших и сказать спасибо тем, кто воевал», — говорит генеральный директор компании «Арси Групп» Расул Абдуллаев.
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