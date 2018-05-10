2 млн человек приняли участие в праздновании Дня Победы на Поклонной горе в Москве 

Ветеранов встречали на Входной площади парка и вручали им цветы и памятные подарки. Для удобства передвижения для фронтовиков были подготовлены электрокары, а волонтеры оказывали любую помощь в перемещении по территории. Для отдыха ветеранов в парке была создана специальная зона. На всем протяжении дня на Поклонной горе звучали песни военных лет, а вечером на главной сцене начался концерт с участием Иосифа Кобзона, Олега Газманова, Дианы Гурцкой, хора имени Пятницкого и ансамбля имени Александрова.