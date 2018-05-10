В День Победы двое архангелогородцев пытались покончить с собой

Пока Архангельск отмечал 9 Мая, по крайней мере двоим мужчинам в Архангельске было не до праздника. Около 20 часов вечера в областную службу спасения поступил звонок от 33-летнего мужчины. Он сообщил, что хочет спрыгнуть с крыши дома на Ленинградском, 358, корпус 2.

— Я сижу на краю крыши и хочу спрыгнуть вниз, — сказал он диспетчеру.

Когда спасатели поднялись на крышу, он их даже не заметил — мужчина сидел на краю, свесив ноги вниз. Это позволило спасателям подкрасться к нему и оттащить на безопасное расстояние. Спустившись вниз, мужчина объяснил свое поведение «плохой жизнью».

— Он был в алкогольном опьянении. После того, как его спустили вниз в сопровождении спасателя, его передали сотрудникам полиции и сотрудникам скорой помощи. Его осмотрели, ведь нужно подтвердить, все ли с ним хорошо, а потом им занимались сотрудники полиции, — рассказала специалист по связям с общественностью Архангельской областной службы спасения Светлана Кузнецова

Спустя три часа в службу спасения поступил еще один звонок. На этот раз покончить с собой хотел мужчина, спрыгнув с Кузнечевского моста. Он был настроен более решительно — его удерживали люди, не давая спрыгнуть, а в службу спасения позвонили очевидцы. На вид ему было около 40 лет.

— Он пытался покончить с собой, его удерживали очевидцы. Они когда звонили, просили ускориться, трудно было удерживать человека. Его тоже оттащили на безопасное расстояние и передали сотрудникам полиции, — рассказала Светлана Кузнецова.