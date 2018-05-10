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Спортивную площадку на Вагоноремонтной улице привели в порядок
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Спортивную площадку на Вагоноремонтной улице привели в порядок 

Управа района Дмитровский города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Дмитровский города Москвы
Во дворе дома 17 по Вагоноремонтной улице привели в надлежащее состояние спортивную площадку. Ранее с просьбой об этом местная жительница обратилась на портал «Наш город»: она сообщила о том, что на площадке накренился тренажер.
Проблема была оперативно устранена, после чего москвичка получила официальный ответ с фотоподтверждением за подписью главы управы Дмитровского района Юрия Фисенко.
«Факт некачественного содержания спортивной площадки подтвердился. Выполнены работы по ремонту тренажера. Тренажер укреплен, крен устранен. Площадка подлежит эксплуатации», — говорится в ответе.
Напомним, чтобы сообщить на портал «Наш город» о нарушениях в содержании спортплощадок, нужно зарегистрироваться и выбрать соответствующий раздел. (мю)
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