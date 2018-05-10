Конгрессмены продемонстрировали «российскую» политагитацию в Facebook

Демократы из спецкомитета Палаты представителей Конгресса США по разведке показали более чем 3,5 тыс. рекламных объявлений политического характера из соцсети Facebook, якобы распространенных по заказу российского «Агентства интернет-исследований».

«Нет никаких сомнений в том, что Россия стремилась воспользоваться платформой социальных сетей, вбить клин между американцами и попытаться повлиять на выборы 2016 года», — цитирует ТАСС заявление старшего демократа комитета Адама Шиффа.

В понедельник, 7 мая, сообщалось, что комитет по разведке Палаты представителей Конгресса США собирается опубликовать рекламные объявления, которые размещались в Facebook в ходе американской избирательной кампании 2016 года якобы на российские деньги.

В октябре 2017 года Facebook опубликовал данные, из которых ясно, что больше половины «российской рекламы» в США увидели только после выборов. Позже Facebook исключили из опубликованного доклада упоминание о России. Основатель соцсети Марк Цукерберг объявил об удалении более 270 аккаунтов и страниц, якобы подконтрольных российскому «Агентству интернет-исследований».