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Конгрессмены продемонстрировали «российскую» политагитацию в Facebook
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Конгрессмены продемонстрировали «российскую» политагитацию в Facebook 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Демократы из спецкомитета Палаты представителей Конгресса США по разведке показали более чем 3,5 тыс. рекламных объявлений политического характера из соцсети Facebook, якобы распространенных по заказу российского «Агентства интернет-исследований».
«Нет никаких сомнений в том, что Россия стремилась воспользоваться платформой социальных сетей, вбить клин между американцами и попытаться повлиять на выборы 2016 года», — цитирует ТАСС заявление старшего демократа комитета Адама Шиффа.
В понедельник, 7 мая, сообщалось, что комитет по разведке Палаты представителей Конгресса США собирается опубликовать рекламные объявления, которые размещались в Facebook в ходе американской избирательной кампании 2016 года якобы на российские деньги.
В октябре 2017 года Facebook опубликовал данные, из которых ясно, что больше половины «российской рекламы» в США увидели только после выборов. Позже Facebook исключили из опубликованного доклада упоминание о России. Основатель соцсети Марк Цукерберг объявил об удалении более 270 аккаунтов и страниц, якобы подконтрольных российскому «Агентству интернет-исследований».
Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала заявления Facebook о попытках Москвы повлиять на выборы в США.
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