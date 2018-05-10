Оренбургская область не откажется от обязательств перед родственниками жертв крушения Ан-148

Правительство Оренбургской области и администрация Орска намерены и дальше помогать в решении всех вопросов семьям, потерявшим близких при крушении самолета Москва-Орс. Об этом сообщил губернатор области Юрий Берг.

Встреча представителей областных и городских властей с родными пассажиров авиарейса «Москва–Орск» состоялась сегодня в Орске. Глава региона обсудил с родственниками жертв крушения социальные работы и меры поддержки, оказанные семьям жертв авиакатастрофы.

«О ситуации в каждой пострадавшей семье информация поступает мне в ежедневном режиме. Мы выполнили все принятые на себя обязательства, кроме того, учли все ваши пожелания. Я готов помогать вам в решении возникающих вопросов, город готов помогать. И я хочу, чтобы вы знали об этой готовности, о том, что вы не одни в вашем горе», — цитирует заявление губернатора пресс-служба Дома Советов.

Ранее стало известно о нескольких мировых соглашениях, которые родственники погибших заключили с «Саратовскими авиалиниями» и «Альфастрахованием»