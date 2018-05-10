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Оренбургская область не откажется от обязательств перед родственниками жертв крушения Ан-148
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Оренбургская область не откажется от обязательств перед родственниками жертв крушения Ан-148 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Правительство Оренбургской области и администрация Орска намерены и дальше помогать в решении всех вопросов семьям, потерявшим близких при крушении самолета Москва-Орс. Об этом сообщил губернатор области Юрий Берг.
Встреча представителей областных и городских властей с родными пассажиров авиарейса «Москва–Орск» состоялась сегодня в Орске. Глава региона обсудил с родственниками жертв крушения социальные работы и меры поддержки, оказанные семьям жертв авиакатастрофы.
«О ситуации в каждой пострадавшей семье информация поступает мне в ежедневном режиме. Мы выполнили все принятые на себя обязательства, кроме того, учли все ваши пожелания. Я готов помогать вам в решении возникающих вопросов, город готов помогать. И я хочу, чтобы вы знали об этой готовности, о том, что вы не одни в вашем горе», — цитирует заявление губернатора пресс-служба Дома Советов.
Ранее стало известно о нескольких мировых соглашениях, которые родственники погибших заключили с «Саратовскими авиалиниями» и «Альфастрахованием».
Напомним, 11 февраля самолет авиакомпании «Саратовские авиалинии», вылетевший из аэропорта Домодево, потерпел крушение в Раменском районе Московской области. Воздушное судно направлялось в Орск. На борту находился 71 человек: 65 пассажиров и 6 членов экипажа.
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