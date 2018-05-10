В Москве начали отключать горячую воду

Профилактические отключения горячей воды в столичных домах начались 10 мая. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе ПАО «Московская объединенная энергетическая компания» (МОЭК).

«Профилактические работы на сетях горячего водоснабжения начались сегодня, 10 мая, и завершатся 25 августа», — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что узнать дату отключения горячей воды по конкретному адресу можно на информационных щитах многоквартирных домов. Здесь управляющие организации размещают объявления о начале профилактических работ заблаговременно. Также для удобства горожан разработан специальный онлайн-сервис на портале мос.ру и сайте ПАО «МОЭК»