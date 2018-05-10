Ещё
В Москве начали отключать горячую воду
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Москве начали отключать горячую воду 

Агентство «Москва» 1 час назад
Профилактические отключения горячей воды в столичных домах начались 10 мая. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе ПАО «Московская объединенная энергетическая компания» (МОЭК).
«Профилактические работы на сетях горячего водоснабжения начались сегодня, 10 мая, и завершатся 25 августа», — сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что узнать дату отключения горячей воды по конкретному адресу можно на информационных щитах многоквартирных домов. Здесь управляющие организации размещают объявления о начале профилактических работ заблаговременно. Также для удобства горожан разработан специальный онлайн-сервис на портале мос.ру и сайте ПАО «МОЭК»
Заместитель мэра Москвы по вопросам благоустройства и ЖКХ Петр Бирюков заявлял, что период отключения горячей воды в Москве для профилактических мероприятий в будущем может быть сокращен. В настоящее время максимальный срок отключения потребителя от горячего водоснабжения в Москве составляет 10 дней. По словам П. Бирюкова, возможно, что этот период в будущем может быть еще короче. Несколько лет назад сроки отключения составляли 14 дней.
Агентство «Москва»: последние новости
В Госдуму внесут законопроект о распространении закона Д.Яковлева на лиц, вмешавшихся в выборы в РФ Мероприятия, которые Агентство «Москва» планирует освещать 9 мая С.Собянин внес в Мосгордуму законопроект о правилах росписи фасадов столичных домов
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне стали жертвами нового вида мошенничества25
Россиян предупредили о социальной революции500
Цена за Крым: суд в Гааге вынес решение1251
Пара поиздевалась над «дедами» гвоздикой с мемориала627
Клейменов больше не будет вести программу «Время»102
Видео
01:22
«Зашел в класс и начал стрелять»
Происшествия
06:30
Лавров обратился к Израилю и Ирану
Политика Статьи
01:13
Победа не для всех: как прошло 9 мая на Украине
В мире Украина
Иранские парламентарии сожгли американский флаг
Ближний Восток Азия
00:45
Медведь выбрался из зоопарка и съел мороженое
Происшествия Общество
00:29
Москвич пырнул соседа ножом из-за парковки
Происшествия Криминал
02:24
Пятикилометровая прогулочная аллея появится на ВДНХ
Новости Москвы
00:57
Москвичам напророчили самую холодную ночь
Общество Новости Москвы
01:03
Разъяренный врач обматерил пациентов
Происшествия Общество
00:09
В московском ТЦ началась эвакуация
Происшествия Катастрофы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение