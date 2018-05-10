СМИ: гендиректор телеканала Al Jazeera подал в отставку 

КАИР, 10 мая. /ТАСС/. Генеральный директор одного из крупнейших телеканалов Ближнего Востока — Al Jazeera, Ясир Абу Хиляля объявил об отставке со своего поста. Об этом в четверг сообщил новостной портал Al Wataniya, приводя высказывания высокопоставленного телевизионного чиновника.
Отмечается, что Абу Хиляля направил письмо своим коллегам по телеканалу, в котором и объявил об уходе с нынешней должности. О причинах решения гендиректора Al Jazeera не указывается. До сих пор не имеется и официального заявления руководства катарского телеканала по данному поводу.
Абу Хиляля, подданный Иордании, был назначен на пост гендиректора Al Jazeera в июле 2014 года, сменив на этом посту палестинца Ваду Ханфара. По имеющейся информации, новым руководителем телеканала уже назначен катарец Ахмед Салем ас-Сокотри, который на протяжении последних 4-х лет занимал должность заместителя гендиректора.
Международная телекомпания со штаб-квартирой в столице Катара, Дохе, была создана в 1996 году по приказу катарского эмира. В настоящее время вещание телеканала полностью запрещено или ограничено во многих странах региона. Причиной этому стал политический кризис между четырьмя арабскими странами — Саудовской Аравией, Египтом, Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) и Бахрейном и катарскими властями.
5 июня 2017 года «арабская четверка» заявила о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. За этим последовали экономические санкции и транспортная блокада эмирата: страны региона, в частности, закрыли свое воздушное пространство для катарской авиации. Позднее «квартет» сформировал список требований, которые в Дохе сочли невыполнимыми и призвали пересмотреть. В их числе понижение уровня дипотношений с Ираном и закрытие телеканала Al Jazeera.