СМИ: гендиректор телеканала Al Jazeera подал в отставку

КАИР , 10 мая. / ТАСС /. Генеральный директор одного из крупнейших телеканалов Ближнего Востока — Al Jazeera, Ясир Абу Хиляля объявил об отставке со своего поста. Об этом в четверг сообщил новостной портал Al Wataniya, приводя высказывания высокопоставленного телевизионного чиновника.

Отмечается, что Абу Хиляля направил письмо своим коллегам по телеканалу, в котором и объявил об уходе с нынешней должности. О причинах решения гендиректора Al Jazeera не указывается. До сих пор не имеется и официального заявления руководства катарского телеканала по данному поводу.

Абу Хиляля, подданный Иордании , был назначен на пост гендиректора Al Jazeera в июле 2014 года, сменив на этом посту палестинца Ваду Ханфара. По имеющейся информации, новым руководителем телеканала уже назначен катарец Ахмед Салем ас-Сокотри, который на протяжении последних 4-х лет занимал должность заместителя гендиректора.

Египтом, Международная телекомпания со штаб-квартирой в столице Катара, Дохе, была создана в 1996 году по приказу катарского эмира. В настоящее время вещание телеканала полностью запрещено или ограничено во многих странах региона. Причиной этому стал политический кризис между четырьмя арабскими странами — Саудовской Аравией Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) и Бахрейном и катарскими властями.