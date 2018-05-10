В центре Москвы нашли остатки фундамента храма XVII века

В центре Москвы на пересечении Армянского и Малого Златоустовского переулков были обнаружены остатки фундамента церкви Николая Чудотворца в Столпах XVII века, часть булыжной мостовой и несколько артефактов разных лет, сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на Мосгорнаследие.

На участке также был обнаружен осколок зенитного снаряда времен Великой Отечественной войны.

В дальнейшем участок мостовой на месте обнаружения планируется музеефицировать (преобразование недвижимых памятников истории и культуры, а также природных объектов в объекты музейного показа).

Издание отмечает, что храм Николая Чудотворца в Столпах был приходской церковью в Белом городе. Первое летописное упоминание о нем относится к 1547 году. Каменное здание храма было построено в 1669 году.