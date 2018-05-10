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Генконсул России в Салониках прокомментировал сообщения о подготовке покушения на Винника
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Генконсул России в Салониках прокомментировал сообщения о подготовке покушения на Винника 

RT на русском 1 час назад
Генеральный консул России в Салониках Александр Щербаков прокомментировал RT сообщения СМИ о подготовке покушения на обвиняемого в мошенничестве Александра Винника.
Как отметил дипломат, российские представители регулярно посещают Винника в тюрьме города Салоники.
«Я не знаю о внутреннем распорядке в этой тюрьме. Но по словам самого Винника, содержание нормальное. Мне только известно, что администрация тюрьмы к нему относится с повышенным вниманием и старается создать для него условия, которые были бы наиболее оптимальны для него, чтобы он себя чувствовал достаточно спокойно. Насколько я знаю, он содержится в камере, где посторонних людей нет. Я знаю, что они следят за его питанием», — отметил Щербаков.
Он подчеркнул, что генконсульство всегда обращает внимание тюремных властей, чтобы в отношении российских граждан обеспечивались достойные условия.
Ранее сообщалось, что Александру Виннику усилили охрану в греческой тюрьме. Директор учреждения и прокурор города Салоники сказали Виннику, что им стало известно о планах отравить его.
Данные сообщения прокомментировал адвокат россиянина Тимофей Мусатов.
RT на русском: последние новости
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