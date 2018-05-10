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Экспедиции на Новую Землю и Землю Франца-Иосифа от парка «Русская Арктика» стартуют летом
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Экспедиции на Новую Землю и Землю Франца-Иосифа от парка «Русская Арктика» стартуют летом 

ТАСС 1 час назад
ТАСС, 10 мая. Специалисты национального парка «Русская Арктика» готовятся к экспедициям на Новую Землю и Землю Франца-Иосифа, старт обеим экспедициям планируется дать летом 2018 года. По большей части они будут посвящены продолжению работ, начатых в прошедшие сезоны, в частности наблюдению за отдельными видами млекопитающих и птиц на двух архипелагах, рассказал ТАСС заместитель директора нацпарка по научной работе Иван Мизин.
Ранее сообщалось, что «Русская Арктика» провела на Земле Франца-Иосифа первую с 1981 года весеннюю наземную экспедицию по наблюдениям за белыми медведями — в частности, специалисты смогли надеть ошейники с передатчиками на медведиц с медвежатами, чтобы отследить пути их сезонной миграции.
"Летом будут экспедиции. Работы планируется провести как на Новой Земле, так и на Земле Франца-Иосифа — на разных участках по разным задачам. По количеству задействованных специалистов эти экспедиции кратно превзойдут ту [в составе четырех человек], которая сейчас вернулась с Земли Франца-Иосифа", — рассказал Мизин, не назвав точное число включенных участников.
По его словам, получат продолжение работы по изучению влияния деятельности человека на почвы острова Гукера, исследованию оледенения на том же острове, а также по обследованию руин базового лагеря американской экспедиции под руководством Болдуина 1901-1902 гг. на острове Алджера. Также на острове Гукера продолжатся начатые в 2017 году работы по сохранению и консервации объектов полярной станции «Бухта Тихая», ожидаются подобные работы и на острове Рудольфа. Будут проведены работы по мониторингу и описанию комплекса исторических памятников на мысе Флора острова Нортбрука.
Результатом экспедиций станет пополнение базы данных по мониторингу ключевых видов морских млекопитающих; материалы по геологии островов Земли Франца-Иосифа; данные по оценке влияния климатических изменений на арктические экосистемы; данные по наличию химических загрязняющих веществ в живых организмах, обитающих на территории нацпарка. В экспедициях будет задействовано более 20 сотрудников «Русской Арктики», а также специалисты из Москвы, Санкт-Петербурга, Архангельской области и Ямало-Ненецкого автономного округа.
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