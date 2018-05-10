Избавление от прыщей в домашних условиях

Не надо думать, что появление прыщей возможно только в подростковом возрасте. Отнюдь. Гормональные нарушения в период вынашивания ребёнка, следствие ухода за лицом некачественным или просто неподходящим средством, нарушения работы внутренних органов, нервные расстройства, и это далеко не полный список причин их возникновения. МедикФорум решил собрать советы по ухода за кожей в случае появления прыщей.

Как начать уход за кожей?

Использование косметических средств нежелательно, они приносят кратковременный эффект, воздействуя лишь на сами прыщи, но никак не на причину, а в отдельных случаях могут лишь навредить. Аптечные средства следует подбирать тщательно, но некоторые из них чреваты привыканием, ввиду наличия в них кортикостероидов. Их вполне возможно ликвидировать в домашних условиях. Но перед тем, как воспользоваться советами, необходимо проконсультироваться с дерматологом. Только специалист, исходя из состояния кожи, определит реакцию на тот или иной компонент.

Какие средства можно использовать дома?

Столовая ложка измельчённой в блендере петрушки заливается стаканом кипятка и настаивается полчаса. Настой процеживается, распределяется в формы и замораживается. Полученным льдом лицо протирается дважды в день. Результат виден уже через 2 недели, но рекомендуется выдержать курс до 3-х месяцев. Просто потрясающий результат ожидает после умывания антибактериальным мылом и минеральной водой. Через неделю-другую от прыщей останутся лишь воспоминания (зависит от серьёзности проблемы), но и после достижения результата умываться таким образом следует месяц. Сок лимона справится даже с рубцами постакне и комедонами, но при чувствительной коже от этого средства следует отказаться. Поможет и перекись водорода. Лицо следует протирать утром и вечером. Аналогично рекомендуется применять и аспирин, растворённый в тёплой воде. Замечательное средство от прыщей— алоэ— оно и от воспаления избавит, и кожу успокоит. Да и как ранозаживляющее средство эффективно. Способ применения: жирный лист алоэ натереть на тёрке, отжать сок и протирать им лицо ватным диском. Допустимо разбавить его водой или соком картошки в соотношении 2:1 (алоэ: картофель). Но можно и вовсе обойтись малой кровью: срезать лист, тщательно вымыть его тёплой водой и водить по участкам скопления прыщей. Мёд в этом вопросе также сослужит хорошую службу: 2 ч. ложки мёда смешиваются с яичным желтком и 2-мя каплями сока лимона и наносятся на лицо. Выдержать нужно 10 минут. И уже максимум через 5 таких масок результат налицо и на лице! Однако, аллергикам просто настоятельно рекомендуется посоветоваться с дерматологам, ведь все ингредиенты содержат достаточно сильные аллергены. Итого: действенность народной медицины бесспорна. Но и она должна практиковаться пол наблюдением дерматолога. Ранее эксперты назвали семь правил избавления от прыщей.