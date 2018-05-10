Никонов: акция «Бессмертный полк» — основа генетического кода России

Акция «Бессмертный полк» является основой генетического кода нашей страны и народа-победителя, который неизменно давал отпор любому врагу, заявил председатель Комитета по образованию и науке Вячеслав Никонов на открытии выставки «Установление судеб пропавших без вести защитников Отечества. Бессмертный полк» в Госдуме , передаёт пресс-служба палаты.

По словам парламентария, «Бессмертный полк» «делает бессмертной нашу страну, потому что каждая нация, каждый народ — это его традиции, памятники, герои, память и генетический код».

Никонов также отметил, что акция «Бессмертный полк» является свидетельством вечной памяти тем, кто ценой собственной жизни помог нашему народу добиться Победы в войне.

«Это наша память потомков Великой Победы, великих победителей, чьи лица сильные, мужественные, родные всегда будут в нашей памяти. Пока жив «Бессмертный полк», бессмертна наша страна», — заключил Вячеслав Никонов.

Участники мероприятия также выразили уверенность, что география движения «Бессмертный полк» в дальнейшем будет расширяться.