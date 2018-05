Волкер посетит Украину в ближайший понедельник

В то же время 18 мая в Сочи 18 мая должна состояться встреча Меркель с президентом России Владимиром Путиным . В свою очередь Макрон, с которым встречался Порошенко сегодня, встретится с Путиным 24-25 мая.

Ранее Волкер заявил, что миротворцы могли бы помочь Украине вернуть под свой контроль Донбасс.

A UN-mandated peacekeeping force could unlock implementation of the Minsk agreements — as agreed — and lead to restoration of Ukrainian control of territory. @HelsinkiComm

— Kurt Volker (@SpecRepUkraine) 8 мая 2018 г.

При этом он отверг заявил, что предложения РФ дорого ей обойдутся.

«Предложение России касательно «охранной миссии» сохранит за ней статус-кво, но это дорого им обойдется», — заявил Волкер.

But Russia's proposal for a «protection force» would only freeze the status quo at great expense. @HelsinkiComm

— Kurt Volker (@SpecRepUkraine) 8 мая 2018 г.

В то же время, по словам Волкера несколько стран уже предложили свою помощь в деле миротворцев.