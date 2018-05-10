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Новый пешеходный мост соединит Семеновскую и Рубцовскую набережные
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Новый пешеходный мост соединит Семеновскую и Рубцовскую набережные 

Управа района Преображенское 1 час назад
Фото: Управа района Преображенское
Мост через Яузу построят до конца следующего года.
Пока существует только проект нового моста длиной 75 метров. Как сообщает портал городского Стройкомплекса, мост будет построен к концу следующего года. Об этом заявил заместитель генерального директора АО «Мосинжпроект» Альберт Суниев.
Данное сооружение должно стать частью ТПУ «Электрозаводская». Он соединит собой Семеновскую и Рубцовскую набережные. Строительные работы будут вестись с применением облегченных современных материалов, а остекление выполнят из полупрозрачного поликарбоната. Кроме нового моста в состав ТПУ войдет многофункциональный комплекс с торговыми площадями, общая площадь которого — пятьдесят тысяч «квадратов». Его строительство завершится к 2021 году. А Семеновскую набережную собираются благоустроить и открыть на ней сквер.
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