О новейших технологиях судебной экспертизы расскажут в Российском университете транспорта

Лекция и мастер-класс состоятся в рамках проекта «Университетские субботы». Всех желающих ждут 12 мая.

— Участие в мероприятии смогут принять учащиеся старших классов, а также студенты колледжей и вузов. Гостям расскажут о применении современных экспертно-криминалистических средств для раскрытия преступлений и о новейших технологиях судебной экспертизы. Будут продемонстрированы самые современные возможности решения экспертных вопросов диагностического, ситуационного и идентификационного характера, а учащимся будет предложено попробовать себя в роли эксперта, — сообщили в университете.

Сбор в 10.30 по адресу: ул. Образцова, д. 9, стр. 9, учебный корпус № 6, ауд. № 6409. Вход свободный, однако, необходима предварительная регистрация по ссылке. (ак)