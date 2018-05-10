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Индексы США выросли на фоне статистики о замедлении темпов базовой инфляции
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Индексы США выросли на фоне статистики о замедлении темпов базовой инфляции 

Прайм 15 минут назад
МОСКВА, 10 мая /ПРАЙМ/. Основные фондовые индексы США в четверг выросли на фоне статистики о замедлении темпов базовой инфляции в апреле, свидетельствуют данные торгов.
Промышленный индекс Dow Jones поднялся на 0,8%, до 24739,53 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,89%, до 7404,97 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,94%, до 2723,07 пункта.
Ранее в четверг министерство труда США сообщило, что потребительские цены в США в апреле ожидаемо выросли на 2,5% в годовом выражении. При этом в месячном выражении инфляция составила 0,2% против прогноза в 0,3%. Базовая инфляция в США — за исключением цен на продукты питания и энергоносители — за апрель в месячном исчислении составила 0,1%, в годовом — 2,1%, при прогнозах на уровне 0,2% и 2,2% соответственно.
По мнению аналитиков, такая статистика несколько понижает шансы на активное ужесточение денежно-кредитной политики ФРС.
Кроме этого, число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 5 мая, осталось без изменений по сравнению с показателем предыдущей недели — на уровне 211 тысяч. При этом более сбалансированный показатель заявок — за четыре недели — снизился на 5,5 тысячи, до 216 тысяч, что стало минимумом за 49 лет.
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