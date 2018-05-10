Психологическая подготовка к родам

Иногда беременность для женщины становится не только самым прекрасным периодом в жизни, но и источником переживаний и страхов. Для того чтобы он завершился благополучными родами, будущей мамочке необходимо заранее подготовиться к ним. И психологическая подготовка в этом вопросе играет не последнюю роль. МедикФорум решил выяснить, как лучше всего готовиться к этому.

Как начинать подготовку у родам?

Психологическую подготовку к родам лучше начинать уже с первого дня, когда женщине стало известно о своем положении. Во время беременности эмоциональное состояние становится нестабильным, очень часто появляются различные страхи: боязнь самого процесса родов, страх за жизнь будущего ребенка, боязнь материнства. Поэтому очень важно вовремя научиться справляться со своими переживаниями и научится получать удовольствие от своего нового положения. С самого начала беременности оградите себя от негатива, попросите близких и знакомых не поднимать в разговоре с вами темы, которые вам неприятны. Читайте позитивные книги, также книги о беременности и воспитании малыша. Таким образом к моменту родов вы станете увереннее и избавитесь от многих страхов. Не стоит обращать внимание на пугающие рассказы о родах. Каждый человек индивидуален, и, если у знакомой что-то пошло не так, как хотелось, это совсем не значит, что вы повторите этот сценарий. А чтобы уменьшить волнение, обсудите с вашим врачом как лучше себя вести, спросите, что происходит с вашим организмом в этот момент. Ведь физически к моменту родов женщина, как правило, полностью готова. Природой так задумано, что ваш организм сможет выдержать самые болезненные схватки, и вам хватит сил на то, чтобы помочь своему ребенку появиться на свет. Также необходимо психологически быть готовой ко всем этапам родового процесса и к тому, как следует себе вести в каждый определенный момент: как вести себя во время схватки, как эффективно использовать время между схватками, чтобы набраться сил, что следует делать во время потуг.

Почему так важна подготовка?

Чем выше будет степень готовности к родам, тем более осознанное участие вы сможете принимать. Это поможет не впадать в панику и слушать врача и акушерку во время всего процесса. Также важно помнить, что для ребенка это такой же трудный и болезненный процесс, и что в ваших силах помочь вашему малышу пройти через это максимально безболезненно. Если вам не с кем обсудить свое новое интересное положение, и вы чувствуете, что нуждаетесь в помощи специалистов, то поможет школа будущих мам. Помимо полезной информации и поддержки профессиональных психологов, вы также получите позитивное настроение от общения с другими женщинами. Представляйте себе ту радость от встречи с малышом, которую вы испытаете, пройдя через процесс родов, и гордость за себя, что в такой важный момент вы не растерялись и помогли своему ребенку в самый важный момент рождения. Это стоит того, чтобы пережить. Ранее эксперты рассказали, что психологические травмы продлевают жизнь.