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Сотрудники линейного отдела МВД России на станции Москва-Киевская посетили и поздравили ветерана войны
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Сотрудники линейного отдела МВД России на станции Москва-Киевская посетили и поздравили ветерана войны 

На Западе Москвы 1 час назад
Фото: На Западе Москвы
Сотрудник линейного отдела внутренних дел на станции Москва — Киевская старшина милиции в отставке Николай Григорьевич Бедненко не утратил связь с ветеранским движением и линейным отделом.
В канун празднования дня Победы сотрудники линейного отдела МВД России на станции Москва –Киевская посетили и поздравили ветерана ВОВ, бывшего сотрудника линейного отдела внутренних дел на станции Москва — Киевская старшину милиции в отставке Бедненко Николая Григорьевича.
Бедненко Николай Григорьевич — ветеран Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, кавалер ордена Славы двух степеней, ветеран Транспортной милиции, отслуживший на Киевском вокзале г. Москвы с 1952 по 1975 год.
Несмотря на почтенный возраст, Николай Григорьевич не утратил связь с ветеранским движением и Отделом, он охотно вспоминает о фронтовых буднях, своих товарищах по оружию, рассказывает о своей службе в послевоенные годы.
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