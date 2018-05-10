Ошибка в алгоритмах ZCash сводит на нет анонимность транзакций

Стало известно, что при транзакциях в криптовалюте ZCash могут возникнуть ошибки, ставящие под сомнение анонимность пользователей. Вся проблема кроется во взаимодействие двух типов адресов, предлагаемых платформой ZCash.

С одной стороны, есть прозрачные адреса Zcash (T-адреса), похожие на адреса биткоина. С другой, более защищенные Z-адреса, использующиеся для отправки и получения средств приватно, с криптографической защитой транзакций при помощи доказательства нулевого разглашения.

Как сообщает профильный ресурс cryptofeed.ru, T-адреса все начинаются с T… приставки в то время, как Z-адреса всегда начинаются с Z… приставки.

Исследователям удалось обнаружить недостаток в алгоритме, который проявляет себя при перемещении монет с «незащищённых» на «защищённые» адреса, а затем обратно. Оказалось, что в течение этой процедуры утрачивается большая доля конфиденциальности (анонимность страдает примерно на 69,1%).

Из этого можно сделать вывод, что операции, в которых участвуют разные типы адресов, гораздо менее конфиденциальны.

«Наша эвристика была бы гораздо менее эффективна, если бы основатели, взаимодействующие с пулом, вели себя не столь предсказуемо. В частности, они всегда снимают одинаковые суммы в одни и те же промежутки времени, что позволяет отличить основателей от других пользователей», — цитирует cryptofeed.ru экспертов.

О найденных проблемах уже сообщено команде ZCash, которая приступила к исправлению ошибок, ослабляющих анонимность.