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Ошибка в алгоритмах ZCash сводит на нет анонимность транзакций
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Ошибка в алгоритмах ZCash сводит на нет анонимность транзакций 

Anti-Malware.ru 1 час назад
Стало известно, что при транзакциях в криптовалюте ZCash могут возникнуть ошибки, ставящие под сомнение анонимность пользователей. Вся проблема кроется во взаимодействие двух типов адресов, предлагаемых платформой ZCash.
С одной стороны, есть прозрачные адреса Zcash (T-адреса), похожие на адреса биткоина. С другой, более защищенные Z-адреса, использующиеся для отправки и получения средств приватно, с криптографической защитой транзакций при помощи доказательства нулевого разглашения.
Как сообщает профильный ресурс cryptofeed.ru, T-адреса все начинаются с T… приставки в то время, как Z-адреса всегда начинаются с Z… приставки.
Исследователям удалось обнаружить недостаток в алгоритме, который проявляет себя при перемещении монет с «незащищённых» на «защищённые» адреса, а затем обратно. Оказалось, что в течение этой процедуры утрачивается большая доля конфиденциальности (анонимность страдает примерно на 69,1%).
Из этого можно сделать вывод, что операции, в которых участвуют разные типы адресов, гораздо менее конфиденциальны.
«Наша эвристика была бы гораздо менее эффективна, если бы основатели, взаимодействующие с пулом, вели себя не столь предсказуемо. В частности, они всегда снимают одинаковые суммы в одни и те же промежутки времени, что позволяет отличить основателей от других пользователей», — цитирует cryptofeed.ru экспертов.
О найденных проблемах уже сообщено команде ZCash, которая приступила к исправлению ошибок, ослабляющих анонимность.
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