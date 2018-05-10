Фестиваль «Вкусная Казань» и квест по городу. Афиша на 12 и 13 мая

12 мая в 12.00 у Дворца земледельцев стартует масштабный квест «Ай Да Казань!». Маршрут пройдет по основным городским достопримечательностям и поможет узнать интересные факты о Казани. Главной особенностью квеста станет использование глобального бесключевого доступа OPPEN Don’t stop, что позволит участникам взаимодействовать с игрой при помощи их смартфонов. Происходящее будет транслироваться в прямом эфире местных радиостанций.

Принять участие в квесте может любой желающий, достигший 18 лет. Для этого надо зарегистрировать команду от двух до пяти человек.

Фестиваль «Вкусная Казань»

12 и 13 мая на территории парка Тысячелетия пройдет IV гастрономический фестиваль «Вкусная Казань». На нем более 40 ресторанов и кафе города представят блюда национальной кухни. В рамках фестиваля на сцене пройдет кулинарное шоу, а гости праздника смогут принять участие в народном голосовании за звание «Самого вкусного ресторана города». Кроме того, в рамках «Вкусной Казани» откроются фермерский маркет и ярмарка продуктов от местных производителей.

Фестиваль пройдет 12 и 13 мая с 12.00 до 21.00. Вход свободный.

Выставка «День Победы. Май 1945-го»

В честь 73-летия со дня Победы в Казани продолжаются мероприятия, посвященные Великой Отечественной войне. Так, в Национальном музее РТ можно посмотреть выставку, на которой представлены документы, плакаты и мемориальные вещи наших земляков — участников Великой Отечественной войны. Среди экспонатов — наградные медали, фотографии солдат и офицеров 146-й стрелковой дивизии, принимавших участие в штурме Берлина. Здесь можно увидеть осколок зеркала из немецкой рейхсканцелярии, переданный в музей ветераном 146-й дивизии И. А. Антроповым; пулю, пробившую машину начальника политотдела этой дивизии в апреле 1945 года в Берлине; рисунки художника дивизионной газеты «Вперёд!» Юрия Цишевского; сапоги татарского писателя Фатыха Карима, дошедшего в них до Восточной Пруссии, где он погиб в феврале 1945 года; аккордеон композитора, участника Великой Отечественной войны Исмая Шамсутдинова.

Кроме того, на выставке можно будет увидеть фотографии, сделанные 9 мая 1945 года в Казани. В этот день над площадью Свободы с самолёта разбрасывали листовки «С праздником Победы, товарищи!».

Выставку будет работать до 15 мая.

Концерт Басты

12 мая в 19.00 на сцене «Татнефть Арены» выступит Василий Вакуленко , больше известный как Баста. Среди его хитов — «Сансара», «Под куполом», «Там, где нас нет» и пр.

Билеты от 900 до 3800 рублей.

Экскурсия по Интерактивному музею оружия

Интерактивный музей стрелкового оружия в Казани приглашает организованные группы (от 5 человек) на общеобразовательную экскурсию. Она включает в себя рассказы о каждом представленном образце и подробный исторический экскурс о причинах появления и происхождении оружия. Также, группа комплексно познакомится с устройством автомата Калашникова и ППШ, их историей. Экскурсия бесплатная, оплачивается только посещение музея. Необходима предварительная запись по телефону 226-19-41 Музей расположен по адресу: ул. Баумана, 70 Режим работы с понедельника по воскресенье с 10.00 до 20.00.