Кардиолог сообщил об инфаркте у экс‐директора «Гоголь‐центра»

Врач‐кардиолог Ярослав Ашихмин сообщил, что у бывшего директора «Гоголь‐центра» Алексея Малобродского случился инфаркт миокарда. Об этом специалист написал на своей странице в Facebook.

Ашихмин сообщил, что в Басманном суде у Малобродского случился инфаркт. Среди симптомов он назвал один — одышка в покое и ангинозная боль.

В пятницу, 4 мая, врач осматривал его и уже тогда заметил улучшение состояния от нитроглицерина и бетаблокера, но состояние все равно было тяжелым — тоны сердца резко ослаблены, систолический шум на верхушке, дилатация яремных вен, цианоз губ, слабое дыхание.

По словам специалиста, пациент дал полное согласие на разглашение медицинской тайны.

10 мая лечащий врач Малобродского потребовал немедленной госпитализации Малобродского из-за целого ряда проблем, которые обострились у его пациента. Среди них сахарный диабет и разного рода сердечные заболевания.