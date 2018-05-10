День славянской письменности отпразднуют в библиотеке Мосрентгена 

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Сотрудники библиотеки №257 организуют мероприятие, приуроченное к празднованию Дня славянской письменности, 24 мая.
— Во время нашей беседы мы обратимся к двум темам. Во-первых, стоит поговорить о жизнеописаниях и деятельности родоначальников славянской письменности: Кирилла и Мефодия, — обсудить соответствующую историческую литературу. Во-вторых, мы акцентируем внимание на одном из важнейших событий для российского книгопечатания — открытии Иваном Федоровым первой отечественной типографии, — рассказала заведующая библиотекой №257 Елена Волколупова.
Встреча пройдет по адресу: поселок завода Мосрентген, строение №19.