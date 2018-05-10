В регионе будет построен крупный кролиководческий комплекс

Ярославской области будет реализован инвестиционный проект по строительству крупного кролиководческого комплекса. Ход работы в этом направлении 10 мая обсудили на совещании, которое провел заместитель председателя Правительства региона Валерий Холодов

— Это первый такой проект в кролиководческой отрасли области, — подчеркнул он. — Мы держим ситуацию на контроле и готовы оказывать инвестору — ООО «МКС» — всестороннюю поддержку.

Как доложил генеральный директор ООО «МКС» Нияз Мингалимов, принято решение о расширении масштабов реализации проекта и создании двух инвестиционных площадок, в том числе на территории города Ростова. На данный момент разработан бизнес-план, поданы заявки на получение инвестиционного кредитования в ПАО «Сбербанк» АО «МСП банк» . Ведется подготовка документов по залоговой базе и ожидается утверждение постановления Правительства РФ о создании территории опережающего социально-экономического развития «Ростов».

Кроме того, в регионе планируется создание кролиководческого кооператива. С такой инициативой выступил владелец личного подсобного хозяйства «Ярославский кролик» из Некрасовского района Руслан Яковлев. Руководитель сельскохозяйственного перерабатывающего сбытового потребительского кооператива «Ярославский аграрный клуб» Андрей Рогозин выразил готовность оказать содействие и поддержку в части сбыта готовой продукции и поделиться опытом ее реализации через торговые сети.

Создание кооператива поможет решению задач по разработке единой системы обеспечения комбикормами сельхозтоваропроизводителей, введению централизованного оператора по взаимодействию в сфере ветеринарного электронного документооборота и организации сертификации продукции кролиководческих хозяйств как органической.

В ходе совещания кролиководы также рассмотрели проблемные вопросы отрасли и способы их решений, перспективы развития кролиководства. Темами обсуждения стали создание открытого убойного цеха и перерабатывающего производства, организация поставок в магазины региона продукции кролиководческих предприятий и хозяйств разных форм.