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В регионе будет построен крупный кролиководческий комплекс
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В регионе будет построен крупный кролиководческий комплекс 

Портал органов государственной власти Ярославской области 1 час назад
Фото: Портал органов государственной власти Ярославской области
В Ярославской области будет реализован инвестиционный проект по строительству крупного кролиководческого комплекса. Ход работы в этом направлении 10 мая обсудили на совещании, которое провел заместитель председателя Правительства региона Валерий Холодов.
— Это первый такой проект в кролиководческой отрасли области, — подчеркнул он. — Мы держим ситуацию на контроле и готовы оказывать инвестору — ООО «МКС» — всестороннюю поддержку.
Как доложил генеральный директор ООО «МКС» Нияз Мингалимов, принято решение о расширении масштабов реализации проекта и создании двух инвестиционных площадок, в том числе на территории города Ростова. На данный момент разработан бизнес-план, поданы заявки на получение инвестиционного кредитования в ПАО «Сбербанк» и АО «МСП банк». Ведется подготовка документов по залоговой базе и ожидается утверждение постановления Правительства РФ о создании территории опережающего социально-экономического развития «Ростов».
Кроме того, в регионе планируется создание кролиководческого кооператива. С такой инициативой выступил владелец личного подсобного хозяйства «Ярославский кролик» из Некрасовского района Руслан Яковлев. Руководитель сельскохозяйственного перерабатывающего сбытового потребительского кооператива «Ярославский аграрный клуб» Андрей Рогозин выразил готовность оказать содействие и поддержку в части сбыта готовой продукции и поделиться опытом ее реализации через торговые сети.
Создание кооператива поможет решению задач по разработке единой системы обеспечения комбикормами сельхозтоваропроизводителей, введению централизованного оператора по взаимодействию в сфере ветеринарного электронного документооборота и организации сертификации продукции кролиководческих хозяйств как органической.
В ходе совещания кролиководы также рассмотрели проблемные вопросы отрасли и способы их решений, перспективы развития кролиководства. Темами обсуждения стали создание открытого убойного цеха и перерабатывающего производства, организация поставок в магазины региона продукции кролиководческих предприятий и хозяйств разных форм.
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