Спасатель МЧС поднял Знамя Победы на Эльбрус

9 мая спасатель ЭВПСО МЧС России Анзор Хаджиев в честь 73‐й годовщины победы в ВОВ поднял Знамя Победы на самую высокую европейскую вершину — на гору Эльбрус. Об этом сообщила «Экспресс‐газета» со ссылкой на News‐R.

У жителей Кабардино-Балкарии в канун праздника Победы эта акция стала ежегодной традицией. 9 мая в республике также провели массовые мероприятия: возложение цветов к мемориалам павших, театрализованные выступления и скачки. Более 80 тысяч местных жителей прошли в колоне «Бессмертного полка».

9 мая крымские спасатели водрузили Знамя Победы на вершину популярной у туристов горы Ай-Петри.