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Спасатель МЧС поднял Знамя Победы на Эльбрус
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Спасатель МЧС поднял Знамя Победы на Эльбрус 

360tv.ru 1 час назад
9 мая спасатель ЭВПСО МЧС России Анзор Хаджиев в честь 73‐й годовщины победы в ВОВ поднял Знамя Победы на самую высокую европейскую вершину — на гору Эльбрус. Об этом сообщила «Экспресс‐газета» со ссылкой на News‐R.
У жителей Кабардино-Балкарии в канун праздника Победы эта акция стала ежегодной традицией. 9 мая в республике также провели массовые мероприятия: возложение цветов к мемориалам павших, театрализованные выступления и скачки. Более 80 тысяч местных жителей прошли в колоне «Бессмертного полка».
9 мая крымские спасатели водрузили Знамя Победы на вершину популярной у туристов горы Ай-Петри.
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