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Урны и скамейки покрасили в Щаповском
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Урны и скамейки покрасили в Щаповском 

Префектура ТиНАО города Москвы 1 час назад
Фото: Префектура ТиНАО города Москвы
Фото: mos.ru
На территории поселения Щаповское покрасили скамейки, урны, ограждения и металлоконструкции. Об этом проинформировали сотрудники администрации муниципального образования 8 мая.
— На сегодняшний день в полной мере были выполнены покрасочные работы. Речь здесь идет о взаимодействии с подрядной организацией. Мы надеемся, что в ближайшем будущем завершатся оставшиеся работы по благоустройству, — сообщила представитель администрации поселения Щаповское Татьяна Чаусова.
Стоит добавить, что 7 мая был окончен ремонт входной группы на территории Дома культуры «Солнечный».
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