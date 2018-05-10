Урны и скамейки покрасили в Щаповском

На территории поселения Щаповское покрасили скамейки, урны, ограждения и металлоконструкции. Об этом проинформировали сотрудники администрации муниципального образования 8 мая.

— На сегодняшний день в полной мере были выполнены покрасочные работы. Речь здесь идет о взаимодействии с подрядной организацией. Мы надеемся, что в ближайшем будущем завершатся оставшиеся работы по благоустройству, — сообщила представитель администрации поселения Щаповское Татьяна Чаусова.

Стоит добавить, что 7 мая был окончен ремонт входной группы на территории Дома культуры «Солнечный».