Атлеты из Кокошкино поучаствуют в Детской континентальной футбольной лиге

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Сборная «НовоМосква» из поселения Кокошкино 11 мая выступит в первом туре Детской континентальной футбольной лиги. В состав команды войдут ребята2005-2006 годов рождения.

— К этому турниру атлеты готовились очень качественно. Тренировки проходили несколько раз в неделю, каждая из них длилась больше часа. Известно, что в первом туре ребята проведут три матча. Среди соперников будут такие сборные, как «Титан» и «Платинум». Надеемся, что ребята смогут достойно выступить, — прокомментировали представители команды «НовоМосква» поселения Кокошкино.

Отметим, что всего в составе сборной 16 человек. Среди юных футболистов есть жители поселения Марушкинское.