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Хайди Клум приобрела роскошный пентхаус в Нью-Йорке за пять миллионов долларов
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Хайди Клум приобрела роскошный пентхаус в Нью-Йорке за пять миллионов долларов 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
Хайди Клум родилась в Германии, но уже 25 лет живет в Америке. В 18 лет будущая знаменитость победила в шоу и заключила контракт с модельным агентством. Вскоре она стала известной супермоделью. По сей день 44-летняя звезда может похвастаться идеальной фигурой, но вот личная жизнь у нее не складывается. После двух неудачных браков она встречалась то со своим охранником, то с арт-директором Вито Шнабелем. Однако недавно модель закрутила роман с 28-летним гитаристом группы Tokio Hotel Томом Каулитцем, но оказалось, что он женат.
Похоже, что это не сильно расстроили Хайди. На днях она решила обзавестись еще одной недвижимостью. Модель приобрела роскошный пентхаус в Нью-Йорке. Апартаменты в районе Сохо обошлись ей в 5,1 миллиона долларов. При этом покупка для нее оказалась выгодной, так как это жилье еще два года назад стоило на 1, 5 миллиона дороже. Огромная квартира имеет террасу и отличный вид на Манхэттен. Однако Клум придется потратить еще около 70 — 80 тысяч долларов на ремонт и замену старой мебели, сообщает EG.ru.
Отметим, что у Хайди есть вилла в Лос-Анджелесе, которую она купила несколько лет назад. Она ей стоила 9, 9 миллиона долларов. Однако это не большая сумма, если сравнивать ее с 24 миллионами, за которые модель продала свое семейное гнездышко в пригороде Лос-Анджелеса. Там она жила с поп-звездой Seal, пока не развелась с ним. Сейчас же Клум много работает, чтобы обеспечить четырех наследников и поэтому перебралась в Нью-Йорк.
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