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МРСК Юга обеспечила электроэнергией новый терминал аэропорта в Волгограде
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МРСК Юга обеспечила электроэнергией новый терминал аэропорта в Волгограде 

АиФ Волгоград 1 час назад
Фото: АиФ Волгоград
Подстанция «Аэропорт» волгоградского филиала ПАО «МРСК Юга» обеспечила электроснабжением новый терминал С2 в волгоградском аэропорту.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе компании, мощность техприсоединения составила 1,5 МВт. Для надежного энергообеспечения всего аэропортового комплекса на подстанции смонтировали линейные ячейки 6 кВ, от которых непосредственно запитана трансформаторная подстанция ОС-2, возведенная для нужд реконструируемой части аэроузла.
На днях в аэропорту официально открыли терминал внутренних линий площадью 5 000 квадратных метров. Пропускная способность объекта составляет 720 человек в час. Напомним, на первом этапе реконструкции аэропорта построили современный терминал международных авиалиний и новую взлетно-посадочную полосу. Открытие терминала С2 — второй этап работ, но не фтнальный. После ЧМ-2018 стартует третий этап, в рамках которого кроме новых терминалов, здесь появится автовокзал и железнодорожная станция. Кроме того, планируется строительство трех телетрапов.
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