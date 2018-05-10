Выставка поделок откроется в Десеновском

Фото: библиотека №260 В библиотеке №260 поселения Десеновское 19 мая пройдет выставка поделок из бисера.

— В нашем учреждении будет представлено много работ. Все желающие смогут посмотреть на экспонаты, сделанные из бисера, — рассказала заведующая библиотекой №260 Надежда Тетенова. — Кроме рукоделия, в рамках выставки «От коллекции до музея» будут представлены картины, посвященные красоте русской природы.

Надежда Тетенова отметила, что поделки, которые представят на мероприятии, смастерили не профессионалы, а увлеченные художники.

Добавим, что выставка начнется в 10:00. Вход свободный.