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Выставка поделок откроется в Десеновском
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Выставка поделок откроется в Десеновском 

Префектура ТиНАО города Москвы 1 час назад
Фото: Префектура ТиНАО города Москвы
Фото: библиотека №260  В библиотеке №260 поселения Десеновское 19 мая пройдет выставка поделок из бисера.
— В нашем учреждении будет представлено много работ. Все желающие смогут посмотреть на экспонаты, сделанные из бисера, — рассказала заведующая библиотекой №260 Надежда Тетенова. — Кроме рукоделия, в рамках выставки «От коллекции до музея» будут представлены картины, посвященные красоте русской природы.
Надежда Тетенова отметила, что поделки, которые представят на мероприятии, смастерили не профессионалы, а увлеченные художники.
Добавим, что выставка начнется в 10:00. Вход свободный.
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