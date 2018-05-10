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Молодежная палата Троицка организует мероприятие «Вечер поэзии»
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Молодежная палата Троицка организует мероприятие «Вечер поэзии» 

Префектура ТиНАО города Москвы 1 час назад
Фото: Префектура ТиНАО города Москвы
Фото: архив
Активисты Молодежной палаты городского округа Троицк 12 мая организует мероприятие «Вечер поэзии». Творческая встреча состоится в библиотеке №2.
— Планируем, что мероприятие пройдет в формате «открытого микрофона». Во время «Вечера поэзии» каждый желающий сможет прочитать не только стихотворения любимых отечественных и зарубежных авторов, но и те, которые сочинили сами. Мы надеемся, что это мероприятие будет интересно всем жителям и гостям городского округа, — уточнили представители Молодежной палаты Троицка.
Отметим, что «Вечер поэзии» начнется в 16:00. Вход на мероприятие свободный. Предполагается, что встреча продлится около двух часов.
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