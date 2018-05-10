Молодежная палата Троицка организует мероприятие «Вечер поэзии»

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Активисты Молодежной палаты городского округа Троицк 12 мая организует мероприятие «Вечер поэзии». Творческая встреча состоится в библиотеке №2.

— Планируем, что мероприятие пройдет в формате «открытого микрофона». Во время «Вечера поэзии» каждый желающий сможет прочитать не только стихотворения любимых отечественных и зарубежных авторов, но и те, которые сочинили сами. Мы надеемся, что это мероприятие будет интересно всем жителям и гостям городского округа, — уточнили представители Молодежной палаты Троицка.

Отметим, что «Вечер поэзии» начнется в 16:00. Вход на мероприятие свободный. Предполагается, что встреча продлится около двух часов.