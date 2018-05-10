Подмосковные активисты подготовили 9 тыс. обращений к президенту России из-за «Ядрова»

МОСКВА , 10 мая. / ТАСС /. Гражданские активисты из Волоколамского района Московской области подготовили почти 9,2 тыс. обращений на имя президента РФ Владимира Путина с просьбой закрыть местный мусорный полигон «Ядрово», привлечь к ответственности должностных лиц и запретить строительство мусоросжигательного завода в деревне Ядрово. Шестьдесят писем приняли и зарегистрировали, остальные были отправлены бандеролью по почте, рассказала в четверг ТАСС одна из волоколамских активисток, отвозивших письма, Валентина Бредищева.

"Пока 60 обращений приняли. Мы взяли огромные сумки с оставшимися 9 тыс. обращений, отвезли их на почту и отправили почтовым отправлением в администрацию президента ", — сказала Бредищева. По ее словам, отправить письма бандеролью решили для экономии времени: в обычном порядке их регистрация бы заняла неделю.

В обращениях (копия есть в распоряжении ТАСС) активисты указывают, что «Ядрово» эксплуатируется с нарушениями законодательства, администрация района не реагирует на жалобы жителей, а стойкий неприятный запах с полигона ощущается каждый день и наносит вред самочувствию людей. «На основании вышеизложенного, прошу Вас дать указание о закрытии всех полигонов твердых бытовых отходов „Ядрово“, привлечь к ответственности должностных лиц, виновных в ненадлежащей эксплуатации полигонов, повлекшей экологическую катастрофу в г. Волоколамске Московской области, а также запретить строительство мусоросжигательного завода в районе д. Ядрово», — говорится в письме.

Ранее сообщалось, что жители Волоколамского района с февраля 2018 года жаловались на неприятный запах, распространяющийся с полигона «Ядрово». 21 марта 77 школьников обратились к врачам из-за плохого самочувствия, их родители связали происшествие с очередным выбросом свалочного газа с полигона. Однако позднее врачи опровергли эту версию.