Добычей «черных лесорубов» стали пять тысяч кубометров древесины 

В 2017 году в Калужской области были выявлены 72 незаконные рубки леса. Добычей «черных лесорубов» стали почти пять тысяч кубометров леса. В 2016 году, для сравнения, объем хищений не превышал тысячи кубометров. Тогда нанесенный ущерб был оценен в десять миллионов рублей, в 2017-м он составил 42 миллиона рублей. Цифры были названы на заседании межведомственной комиссии по борьбе с незаконными лесозаготовками, транспортировкой, переработкой, реализацией и экспортом древесины, которое 10 мая провел заместитель губернатора Геннадий Новосельцев. Как отмечалось на заседании, 93% хищений древесины произошло на участках, сданных в аренду, и примыкающих к ним угодьях. Фото пресс-службы правительства Калужской области Как сообщили в пресс-службе правительства Калужской области, Геннадий Новосельцев отметил, что во многом ситуацию спровоцировало открытие ряда лесоперерабатывающих предприятий в соседних с Калужской областях, прежде всего — в Смоленской и Московской. Районы, граничащие с этими областями, из-за этого оказались в особой зоне риска. Снизить ущерб от «лесного пиратства» заместитель губернатора предложил, ужесточив требования к арендаторам. С теми, кто не в состоянии защитить лес от «лесных пиратов», договоры должны расторгаться. «Лес арендовать должны только те, кто будет правильно его использовать», — подчеркнул заместитель губернатора. Он поручил министерству природных ресурсов и экологии взять на особый контроль ситуацию в Износковском лесничестве, в котором ситуация в прошлом году обострилась.