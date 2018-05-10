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Трамп заявил о поимке пятерых самых разыскиваемых лидеров ИГ*
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Трамп заявил о поимке пятерых самых разыскиваемых лидеров ИГ* 

РИА Новости 1 час назад
РИА НОВОСТИ. ПЯТЕРО САМЫХ РАЗЫСКИВАЕМЫХ ЛИДЕРОВ ИГ* ТОЛЬКО ЧТО ПОЙМАНЫ — ТВИТТЕР ТРАМПА
* Террористическая организация, запрещенная в России
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