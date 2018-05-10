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В Самаре частное охранное предприятие работало без лицензии
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В Самаре частное охранное предприятие работало без лицензии 

Волга Ньюс 1 час назад
Частные охранные предприятия по закону обязаны получать лицензии для охраны мест массового пребывания людей и имущества, а также обеспечение внутриобъектного и пропускного режимов.
Как сообщают в надзорном ведомстве, по результатам проверки в отношении директора «Веги» возбудили административное дело по ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ «Осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения (лицензии), если такое разрешение (такая лицензия) обязательно (обязательна)».
Мировой суд за это нарушение наложил на директора организации штраф 4000 рублей.
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