Пьяный полковник в ходе дебоша в кафе вызвал на подмогу «группу антитеррора»

Полковник и два майора российской армии устроили пьяный дебош в костромском кафе, который закончился конфликтом с полицией, пишут СМИ.

Высокопоставленные военные отмечали День Победы в кафе «Валенок», а дебош устроили из-за отсутствия в заведении «настоящих ветеранов», пишет K1news.com со ссылкой на источники. Статья была удалена с сайта издания, но доступна в кэше Google

Сотрудники кафе попросили офицеров прекратить материться, однако поведение военных лишь ухудшилось. На место прибыла охрана, которая вызвала полицию. Военные тоже решили вызвать свое «подкрепление», и в кафе зашли около 30 военнослужащих в полном обмундировании с автоматами. По словам одного из очевидцев, это была «группа антитеррора».

Один из нетрезвых офицеров начал командовать военнослужащими, чтобы те вступили в конфликт с полицией. «Солдаты этого делать не стали и покинули заведение», — рассказали сотрудники «Валенка».

Полицейские вывели из кафе троих военных в наручниках. Материального ущерба заведению буйные гости не нанесли, по счетам заплатили.

По словам источника, участники конфликта — полковник и два майора. Самым активным участником дебоша стал именно полковник. 9 мая его назначили временно исполняющим обязанности командира полка. Сообщается, что офицер уже написал рапорт об увольнении.

В одном из видео показано, как пьяный военный угрожал сотруднику полиции, используя нецензурную лексику. В соцсетях появилось несколько других видеороликов с места происшествия, снятых, по всей видимости, сотрудниками кафе.

«У нас в зале и дети, и пожилые люди. А офицеры российской армии позорят себя и других», — сказала автор одного из роликов.

Telegram-канал «Майор и Генерал» пишет, что «коробку» на парад на Красной площади от ВДВ выставляет именно костромской полк. По мнению авторов, военные «решили это дело отметить».