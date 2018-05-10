Ещё
Тридцать фонарей установили на улицах Киевского
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Тридцать фонарей установили на улицах Киевского 

Префектура ТиНАО города Москвы 1 час назад
Фото: Префектура ТиНАО города Москвы
Фото: архив
Тридцать объектов уличного освещения установили на территории поселения Киевский. Об этом 10 мая сообщили в местной администрации.
— У нас прошли работы по установке тридцати торшеров в поселении. Новые объекты обеспечат более качественное освещение на улицах муниципального образования, — поделился заместитель главы местной администрации по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Иван Обухов.
Работы по улучшению качества инфраструктуры стартовали в конце апреля. Всего в Троицком и Новомосковском административных округах запланировано установить более 5 500 фонарей. Кроме того, будет проложено около 250 километров кабельных линий.
Префектура ТиНАО города Москвы: последние новости
Выставка поделок откроется в Десеновском Ремонт подъездов завершат в поселении Вороновское День славянской письменности отпразднуют в библиотеке Мосрентгена
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне стали жертвами нового вида мошенничества25
Россиян предупредили о социальной революции517
Цена за Крым: суд в Гааге вынес решение1253
Пара поиздевалась над «дедами» гвоздикой с мемориала637
Клейменов больше не будет вести программу «Время»101
Видео
01:22
«Зашел в класс и начал стрелять»
Происшествия
06:30
Лавров обратился к Израилю и Ирану
Политика Статьи
01:13
Победа не для всех: как прошло 9 мая на Украине
В мире Украина
Иранские парламентарии сожгли американский флаг
Ближний Восток Азия
00:45
Медведь выбрался из зоопарка и съел мороженое
Происшествия Общество
00:29
Москвич пырнул соседа ножом из-за парковки
Происшествия Криминал
02:24
Пятикилометровая прогулочная аллея появится на ВДНХ
Новости Москвы
00:57
Москвичам напророчили самую холодную ночь
Общество Новости Москвы
01:03
Разъяренный врач обматерил пациентов
Происшествия Общество
00:09
В московском ТЦ началась эвакуация
Происшествия Катастрофы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение