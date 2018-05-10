Тридцать фонарей установили на улицах Киевского

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Тридцать объектов уличного освещения установили на территории поселения Киевский. Об этом 10 мая сообщили в местной администрации.

— У нас прошли работы по установке тридцати торшеров в поселении. Новые объекты обеспечат более качественное освещение на улицах муниципального образования, — поделился заместитель главы местной администрации по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Иван Обухов

Работы по улучшению качества инфраструктуры стартовали в конце апреля. Всего в Троицком и Новомосковском административных округах запланировано установить более 5 500 фонарей. Кроме того, будет проложено около 250 километров кабельных линий.