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Объекты дорожного хозяйства помыли в Щербинке
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Объекты дорожного хозяйства помыли в Щербинке 

Префектура ТиНАО города Москвы 1 час назад
Фото: Префектура ТиНАО города Москвы
Фото: архив
В Щербинке провели мероприятия по благоустройству на объектах дорожного хозяйства. Об этом 10 мая сообщили в администрации городского округа.
— Уже в шестой раз с начала весенне-летнего периода у нас были проведены работы по мойке дворовых территорий и дорог в Щербинке. Мероприятия организовали, согласно указанию Департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы. Работы произвели в два этапа: сначала состоялась промывка водой, а затем — средством «Чистодор». Спустя два часа шампунь смыли с проезжей части, — поделился заместитель главы администрации городского округа Александр Шутиков.
В течение весенне-летнего периода в Щербинке планируют провести еще четыре мероприятия по промывке асфальтового покрытия автомобильных трасс.
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