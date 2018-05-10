Объекты дорожного хозяйства помыли в Щербинке

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В Щербинке провели мероприятия по благоустройству на объектах дорожного хозяйства. Об этом 10 мая сообщили в администрации городского округа.

— Уже в шестой раз с начала весенне-летнего периода у нас были проведены работы по мойке дворовых территорий и дорог в Щербинке. Мероприятия организовали, согласно указанию Департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы . Работы произвели в два этапа: сначала состоялась промывка водой, а затем — средством «Чистодор». Спустя два часа шампунь смыли с проезжей части, — поделился заместитель главы администрации городского округа Александр Шутиков

В течение весенне-летнего периода в Щербинке планируют провести еще четыре мероприятия по промывке асфальтового покрытия автомобильных трасс.