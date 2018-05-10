Ещё
Водителя автопоезда признали виновным в ДТП с пятью погибшими в Саратовской области
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Водителя автопоезда признали виновным в ДТП с пятью погибшими в Саратовской области 

ТАСС 1 час назад
ТАСС, 10 мая. Саратовский суд признал 29-летнего водителя автопоезда виновным в ДТП с микроавтобусом в котором погибли 5 человек. Об этом в четверг сообщает пресс-служба прокуратуры Саратовской области.
"Петровской межрайонной прокуратурой в суде поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 29-летнего мужчины. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей «нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц», — говорится в сообщении.
Суд приговорил подсудимого к двум годам и восьми месяцам лишения свободы в колонии-поселении.
Судом установлено, что 30 октября 2017 года подсудимый управляя автопоездом в составе автомобиля «КамАЗ» с грузовым прицепом, не убедился в отсутствии приближавшихся слева со стороны Саратова транспортных средств, проигнорировав знак «Уступите дорогу» и предписывающий знак «Движение направо», допустил столкновение с микроавтобусом Volkswagen.
В результате столкновения водитель микроавтобуса и четверо пассажиров скончались.
ТАСС: последние новости
Екатерина Андреева возвращается в программу "Время" Японская делегация на ПМЭФ-2018 составит около 300 человек Банк Дубая: исламский банкинг может стать катализатором для притока инвестиций в РФ
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне стали жертвами нового вида мошенничества25
Россиян предупредили о социальной революции517
Цена за Крым: суд в Гааге вынес решение1253
Пара поиздевалась над «дедами» гвоздикой с мемориала637
Клейменов больше не будет вести программу «Время»101
Видео
01:22
«Зашел в класс и начал стрелять»
Происшествия
06:30
Лавров обратился к Израилю и Ирану
Политика Статьи
01:13
Победа не для всех: как прошло 9 мая на Украине
В мире Украина
Иранские парламентарии сожгли американский флаг
Ближний Восток Азия
00:45
Медведь выбрался из зоопарка и съел мороженое
Происшествия Общество
00:29
Москвич пырнул соседа ножом из-за парковки
Происшествия Криминал
02:24
Пятикилометровая прогулочная аллея появится на ВДНХ
Новости Москвы
00:57
Москвичам напророчили самую холодную ночь
Общество Новости Москвы
01:03
Разъяренный врач обматерил пациентов
Происшествия Общество
00:09
В московском ТЦ началась эвакуация
Происшествия Катастрофы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение