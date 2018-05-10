Водителя автопоезда признали виновным в ДТП с пятью погибшими в Саратовской области 

ТАСС, 10 мая. Саратовский суд признал 29-летнего водителя автопоезда виновным в ДТП с микроавтобусом в котором погибли 5 человек. Об этом в четверг сообщает пресс-служба прокуратуры Саратовской области.
"Петровской межрайонной прокуратурой в суде поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 29-летнего мужчины. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей «нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц», — говорится в сообщении.
Суд приговорил подсудимого к двум годам и восьми месяцам лишения свободы в колонии-поселении.
Судом установлено, что 30 октября 2017 года подсудимый управляя автопоездом в составе автомобиля «КамАЗ» с грузовым прицепом, не убедился в отсутствии приближавшихся слева со стороны Саратова транспортных средств, проигнорировав знак «Уступите дорогу» и предписывающий знак «Движение направо», допустил столкновение с микроавтобусом Volkswagen.
В результате столкновения водитель микроавтобуса и четверо пассажиров скончались.