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Москва продолжит контакты со всеми партнерами по иранской ядерной сделке
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Москва продолжит контакты со всеми партнерами по иранской ядерной сделке 

Российская Газета 1 час назад
Дипломат пояснил, что российская сторона не собирается отказываться в том числе от общения с Вашингтоном по указанному вопросу.
"Разумеется, мы готовы с американцами контактировать на всех уровнях и контакты эти нужны. Мы будем находить возможности для такого диалога", — сказал он.
Вместе с тем, по словам заместителя главы МИД РФ, основное бремя ответственности за сохранение соглашения теперь лежит на Франции, Германии и Великобритании. Именно эти страны, уточнил Рябков, пытались вести сепаратные переговоры с США.
"Ответственно сейчас должны повести себя представители «евротройки». На них, пожалуй, лежит еще более серьезное бремя ответственности, чем на остальных, потому что они пытались вести переговоры на сепаратной основе с США, это не получилось", — подытожил он.
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