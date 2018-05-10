В Адыгее прошел конный переход в честь Дня победы 

Общественное объединение «Адыгэ Хасэ — Черкесский парламент» организовало традиционный конный переход в честь победы в Великой Отечественной войне.
В нём приняли участие около 100 всадников из Адыгеи, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Краснодарского края. В течение пяти дней они проехали более 260 км, посетили памятники советским воинам в 15 аулах республики.
«Всадники, одетые в национальную одежду, проехали через Теучежский, Тахтамукайский районы и город Адыгейск с ночёвками в Понежукае, Адыгейске, Старо-бжегокае и Афипсипе. На финише, в ауле Тахтамукай, прошёл конный забег дистанцией более 3 километров», — рассказал руководитель «Адыгэ Хасэ — Черкесский парламент» Рамазан Тлемешок.